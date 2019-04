Lagerhuis bespreekt weer uitweg brexitcrisis

Het Britse Lagerhuis is weer bijeen om een uitweg te zoeken uit de door scherpe verdeeldheid veroorzaakte brexit-impasse. Het debat gaat, net als afgelopen week, over de vraag of het parlement het initiatief in het brexitbeleid kan overnemen met een meerderheid voor een plan B. Het begin van de zitting werd verstoord door schaars geklede klimaatbetogers, die door de politie zijn verwijderd maar niet aangehouden.

De brexitdeal van de Conservatieve premier May is al meerdere malen door Lagerhuis weggestemd. Maar ook de eerste ronde van stemmingen die voortvloeiden uit dit parlementair initiatief leverden geen meerderheid op voor een van de acht aangedragen opties.

Parlementsvoorzitter John Bercow heeft het aantal opties maandag tot vier teruggebracht, waarvan er volgens waarnemers twee een kansje maken op een meerderheid. Het zijn allebei voorstellen tot een veel ‘softere brexit’ dan die May in haar overeenkomst met Brussel had voorgelegd.

Het gaat om een voorstel tot een douane-unie die het land wat handelspolitiek betreft feitelijk bij de EU houdt, en een voorstel voor een vrijhandelsakkoord met de EU, naar Noors voorbeeld, te sluiten via de Europese Vrijhandelsassociatie en Europese Economische Ruimte (optie ‘Common Market 2.0’). Naar verwachting begint het Lagerhuis om 21.00 uur onze tijd met stemmingen over de opties.