Lagerhuis behandelt verkiezingswet versneld

Het Britse parlement heeft ingestemd met de snelle behandeling van het voorstel om in december vervroegd verkiezingen te houden. De regering wil het dinsdag nog door het Lagerhuis loodsen.

Het Lagerhuis trekt doorgaans meer tijd uit voor de behandeling van wetsvoorstellen, maar moet het proces nu in enkele uren tijd doorlopen. Dat betekent dat meerdere keren gestemd moet worden. Parlementariërs moeten eerst voorlopige goedkeuring geven aan het voorstel. Dat kan daarna verder worden behandeld. De definitieve stemming wordt in de loop van de avond verwacht.

De regering leed dinsdagmiddag al een eerste nederlaag. Het Lagerhuis stemde voor een voorstel van Labourlid Stella Creasy. Dat moet het makkelijker maken om later amendementen in te dienen. Die kunnen een potentieel struikelblok vormen. Britse media berichten dat zelfs besloten zou kunnen worden het voorstel in te trekken als voorstellen worden goedgekeurd die onacceptabel zijn voor de regering.