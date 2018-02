Lagere straf voor ‘lekkende’ politicus Turkije

Een Turkse politicus is in hoger beroep veroordeeld tot bijna zes jaar gevangenisstraf voor het lekken van geheime informatie naar een regeringskritische krant. Een lagere rechtbank had oppositielid Enis Berberoglu van de CHP-partij eerder veroordeeld tot 25 jaar cel, bericht staatspersbureau Anadolu.

Berberoglu had naar verluidt videobeelden doorgespeeld van Turkse wapenleveranties aan Syrische islamisten in 2014. Zijn veroordeling leidde tot veel verontwaardiging. De leider van oppositiepartij CHP, Kemal Kilicdaroglu, organiseerde uit protest een ‘Mars voor Gerechtigheid’: hij legde meer dan 400 kilometer te voet af.