Lafontaine wil nieuwe linkse volkspartij

Oskar Lafontaine, oud-voorzitter van de partij Die Linke, roept op tot de vorming van een nieuwe linkse volkspartij in Duitsland. Hij zegt zaterdag in het tijdschrift Der Spiegel dat Die Linke en een deel van de Groenen en de sociaaldemocratische SPD hun krachten zouden moeten bundelen in die nieuwe partij.

In het interview laakt Lafontaine de versnippering bij links in Duitsland. „We hebben een herschikking nodig. Alleen dan is er een kans dat links weer aan de macht komt.”

In het interview maakt Lafontaine duidelijk dat hij weinig vertrouwen heeft in SPD-leider Martin Schulz. De SPD verloor tijdens de afgelopen verkiezingen fors en was niet van plan weer in een nieuwe coalitie te stappen. Omdat de onderhandelingen over een regering met CDU/CSU, Groenen en liberalen stuk liepen, is de SPD toch weer in beeld voor regeringsdeelname.

Lafontaine was eind jaren negentig voor de SPD minister van Financiën. Later stapte hij uit die partij. Samen met vroegere communisten uit de DDR vormde hij Die Linke.