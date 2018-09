Labourtop bereid nieuw referendum te steunen

De top van de grootste Britse oppositiepartij Labour is bereid zich in te zetten voor een nieuw referendum over het Britse lidmaatschap van de EU. Voorwaarde is wel dat de leden van de partij vragen om een nieuwe volksraadpleging, berichten Britse media.

Het vraagstuk komt de komende dagen waarschijnlijk aan de orde. Labour houdt een meerdaags partijcongres in Liverpool. Uit een peiling blijkt dat 86 procent van de leden een tweede brexit-referendum wil. „Ik zal me houden aan wat uit het congres komt”, zei partijleider Jeremy Corbyn tegen de krant Sunday Mirror.

Ook de tweede man van de partij, Tom Watson, stelt dat de partijtop moet luisteren naar de leden. Als zij besluiten dat het volk het laatste woord moet krijgen over de uiteindelijk brexit-deal, moet daar volgens Watson naar geluisterd worden. „Dan trekken we erop uit om daarvoor te pleiten”, stelde hij in de Observer.

De twee mannen geven zelf overigens de voorkeur aan nieuwe verkiezingen. Dan kan de brexit tijdens de campagne worden bediscussieerd.