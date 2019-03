Labourlid worstelt met brexiteisen achterban

Een Britse parlementariër heeft op opvallende wijze duidelijk gemaakt waarom veel politici worstelen met de brexit. Andrew Gwynne van oppositiepartij Labour publiceerde op Twitter een serie e-mails van kiezers, die nogal uiteenlopende wensen blijken te hebben over het vertrek van hun land uit de EU.

Gwynne wil zo laten zien dat het nog niet zo makkelijk is om gehoor te geven aan de wensen van zijn achterban. Ook de groep kiezers die graag wil dat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, blijkt bepaald niet eensgezind te zijn. De ene kiezer wil na de brexit „een regeling zoals Noorwegen”, een ander voelt meer voor een centrale rol voor de Europese Vrijhandelsassociatie. Ook melden zich leave-stemmers met spijt bij de parlementariër.

„En dit is het probleem: mensen stemden voor ‘leave’, maar de 17,4 miljoen kiezers wilden niet allemaal op dezelfde manier de EU verlaten”, schrijft het Lagerhuislid, die een district vertegenwoordigt dat voor ‘leave’ stemde bij het referendum. Hij stelt ook dat het wel „erg makkelijk is voor mensen om te eisen dat hun parlementariër stemt zoals zij willen over specifieke kwesties, zoals de brexit”.