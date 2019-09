‘Labour wil verkiezing op juiste moment’

De grootste Britse oppositiepartij Labour wil graag verkiezingen, maar niet onder alle omstandigheden. „We moeten de harde garantie krijgen dat Groot-Brittannië niet uit de EU crasht tijdens een campagneperiode”, zei de prominente Labourpolitica Shami Chakrabarti tegen de BBC.

De Britse regering zou van plan zijn op vervroegde verkiezingen aan te sturen als het deze week een nederlaag lijdt in het parlement. Daar zullen parlementariërs die vrezen voor een brexit zonder deal dinsdag naar verwachting een spoeddebat aanvragen.

Dat debat moet de weg vrijmaken voor een stemming over een voorstel dat tot meer brexituitstel zou kunnen leiden, als het premier Boris Johnson niet lukt een brexitdeal rond te krijgen. Johnson zegt echter onder geen beding uitstel te willen van de brexitdeadline. Die staat nu op 31 oktober.

Het parlement komt dinsdagmiddag bijeen, maar het spoeddebat kan dan nog even op zich laten wachten. Er staan volgens The Telegraph sowieso eerst een vragenuurtje en andere activiteiten op de agenda. Pas daarna zou, met toestemming van de parlementsvoorzitter, een spoeddebat kunnen plaatsvinden.

De ‘rebellen’ tegen Johnson willen via het spoeddebat de regel omzeilen die de regering vergaande controle geeft over de parlementaire agenda. Als dat lukt, kan het parlement mogelijk woensdag stemmen over het voorstel dat tot brexituitstel kan leiden.

Als die wetgeving wordt goedgekeurd, moet ook het Hogerhuis van het parlement nog groen licht geven. De tijd dringt, want het parlement wordt op initiatief van Johnson volgende week voor ruim een maand naar huis gestuurd in de aanloop naar de troonrede.

De regering kan niet zomaar vervroegd verkiezingen uitschrijven als het een stemming verliest. Daar moet twee derde van de parlementariërs mee instemmen. Dat betekent dat de steun van de oppositie nodig is en die wantrouwt de premier.

Zo moet volgens Chakrabarti worden gegarandeerd dat Johnson de verkiezingsdatum niet kan aanpassen nadat het parlement goedkeuring heeft verleend.