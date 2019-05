Labour wil nieuwe verkiezingen na vertrek May

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn juicht het vertrek van premier Theresa May toe. "Ze heeft nu geaccepteerd wat het land al maanden weet: ze is niet in staat te regeren en haar verdeelde en uit elkaar vallende partij ook niet", zegt de leider van de linkse Labourpartij in een verklaring.

Corbyn klaagt dat de conservatieven van May een potje hebben gemaakt van de brexit. "Het parlement zit in een impasse en de conservatieven hebben geen oplossingen voor de andere grote problemen van ons land." Hij wil dat de opvolger van May direct nieuwe verkiezingen uitschrijft.