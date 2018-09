„Labour tegen elke brexitdeal van May”

De Britse oppositiepartij Labour maakt zich hard om elke brexitdeal die premier Theresa sluit, weg te stemmen. Dat heeft het vooraanstaande parlementslid Emily Thornberry gezegd in de Financial Times. Ze voorspelde bovendien dat het ontbreken van acceptabele uitweg uit de Europese Unie May nog voor kerst zal dwingen af te treden.

Thornberry, Labour’s schaduwminister van Buitenlandse Zaken, stelt in de FT dat een werkbaar akkoord er onder May „echt niet komt”. Wat haar betreft worden zo snel mogelijk, binnen enkele maanden, nieuwe verkiezingen uitgeschreven nu het aannemelijk is dat de premier het niet gaat redden bij een stemming over welke brexit-overeenkomst dan ook.