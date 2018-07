Labour steunt voorstel ultimatum over brexit

Oppositiepartij Labour is van plan in het Britse Lagerhuis pro-Europese Conservatieven te steunen die de regering willen dwingen in de douane-unie met de EU te blijven als er in januari geen brexit-akkoord is. Een prominent lid van Labour zei tegen de krant The Guardian dat dit voorstel voldoende voorstanders in het parlement heeft. Dat zijn parlementsleden die geen harde brexit willen.

De Conservatieve parlementariërs Stephen Hammond en Nicky Morgan willen een passage in de brexit-wetgeving opnemen die premier Theresa May dwingt vanaf 21 januari binnen de douane-unie met de EU te blijven als er geen akkoord is. Dat zou dan de uiterste datum worden om tot een andere overeenkomst met de EU te komen. In de Conservatieve partij woedt een oplaaiende strijd tussen voor- en tegenstanders van de EU. Er wordt dinsdagavond over gestemd. Het Lagerhuis gaat donderdag met vakantie.