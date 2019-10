De leider van de grootste Britse oppositiepartij Labour steunt vervroegde verkiezingen. Jeremy Corbyn stelt in een verklaring dat voorlopig voldaan is aan zijn eis dat een brexit zonder deal van tafel moet zijn, berichten Britse media.

Het Britse parlement moet zich later op de dag buigen over een voorstel van de regering om in december vervroegde verkiezingen te houden. Corbyn zegt in zijn verklaring niet of hij die wet in de huidige vorm zal steunen. Wel kondigt hij een „ambitieuze en radicale campagne voor echte verandering” aan.

Londen strijdt over vervroegde verkiezingen