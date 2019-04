Labour steunt „Gemeenschappelijke Markt 2.0”

De grootste Britse oppositiepartij, Labour, steunt desgevraagd de optie om de brexit zo te regelen dat het land, net als bijvoorbeeld Noorwegen, vrij toegang heeft tot de EU-markt via lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Daar moeten dan wel een uitgebreide douane-overeenkomsten bijkomen. Deze optie heette in het brexitjargon ‘Noorwegen-plus’, maar momenteel is de benaming ‘Common Market 2.0 ’ (Gemeenschappelijke Markt 2.0) gangbaar.

Het is voor de Britten die helemaal uit de EU willen stappen geen ideale oplossing, maar het samenwerkingsorgaan EVA staat op grote afstand van de handelspolitiek van Brussel. De landen (Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland) werken in een vrijhandelszone samen, maar regelen verder eigenlijk alles zelf. Een land dat echter in een douane-unie met de EU verbonden is, moet het beleid van Brussel volgen en kan bijvoorbeeld geen handelsakkoorden met derden sluiten die niet voldoen aan de EU-regels.