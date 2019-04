Labour steunt drie brexit-opties

Oppositiepartij Labour steunt maandagavond niet alleen ‘Common Market 2.0’ maar ook twee van de drie andere alternatieve brexit-opties, die ter stemming worden gebracht in het Lagerhuis

De uitslag is niet bindend maar bedoeld om de richting aan te geven hoe de impasse over het vertrek uit de EU te doorbreken.

Labour zal zich ook voorstander tonen van in de douane-unie blijven en van een referendum houden over welke brexitdeal dan ook. Dat heeft woordvoerder Keir Starmer gezegd. De ‘Gemeenschappelijke Markt 2.0’, ook wel de Noorwegen Plus-variant genoemd, regelt vrije toegang tot de EU-markt via de Europese Vrijhandelsorganisatie. Daarvoor moeten wel omvangrijke douane-afspraken worden gemaakt.

Of een van de voorstellen een meerderheid kan halen, blijft de vraag. De Noord-Ierse unionisten van DUP, de partij die de regering-May gedoogsteun geeft, liet bij monde van afgevaardigde Sammy Wilson weten geen van de opties te zien zitten.