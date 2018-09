Labour steunt alleen ‘perfecte’ brexit

De Britse oppositiepartij Labour heeft beklemtoond dat ze tegen elke regeling over de brexit zal stemmen die niet aan alle eisen van de partij voldoet. Een woordvoerder van Labour zei dit maandag bij het Labour-congres in Liverpool, terwijl de Britse premier Theresa May haar plan voor de brexit probeert te redden.

Het plan is resoluut afgewezen door de EU, bleek afgelopen week op een Europese topconferentie in Salzburg. Maar ook in de Conservatieve Partij van May zijn er fervente tegenstanders van haar voorstellen. Zo zou May, als er eenmaal een overkomst met Brussel is bereikt, dit niet door het parlement krijgen zonder steun van Labour-parlementsleden.

Labour heeft voor een eventuele brexit zes eisen opgesteld. Zo eist de partij onder meer dat een brexit-regeling garandeert dat de voordelen die het land van het EU-lidmaatschap heeft, niet verloren gaan. En de partij eist dat alle regio’s of onderdelen van het Verenigd Koninkrijk ermee kunnen instemmen.