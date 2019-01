Labour, de grootste oppositiepartij in het Britse parlement, zal zoals verwacht tegen de brexitdeal van premier Theresa May stemmen. Partijleider Jeremy Corbyn noemde het akkoord met de EU „een slechte deal” en wil dat er nieuwe verkiezingen komen. Ook wil hij dat de Europese Unie nieuwe onderhandelingen niet uitsluit.

Het Britse Lagerhuis stemt later dinsdagavond over de deal. De verwachting is dat het akkoord wordt afgewezen.