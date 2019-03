„Labour niet per definitie voor referendum”

De Britse oppositiepartij Labour steunt niet onder alle omstandigheden een nieuw referendum over de brexit. Ingewijden zeggen tegen The Independent dat de partij van Jeremy Corbyn alleen een „schadelijke Tory brexit” aan het volk wil voorleggen. De Labourtop is geen voorstander van een volksraadpleging over een deal waar het zelf achter staat.

De kwestie heeft volgens The Independent al geleid tot een felle discussie binnen de partijtop. Zo willen sommige Labour-prominenten dat hun partij sowieso een nieuw referendum steunt, ongeacht de voorwaarden waaronder hun land vertrekt uit de EU. Veel parlementariërs uit districten die in 2016 voor ‘leave’ stemden, zitten ondertussen helemaal niet te wachten op een nieuwe volksraadpleging.

The Independent voorspelt dat de onthulling over het brexitbeleid slecht zal vallen bij pro-Europese Labourleden. Zij dachten volgens het medium dat hun partij onder alle omstandigheden een tweede referendum zou steunen.