Labour: nauwe band met EU óf nieuw referendum

De grootste Britse oppositiepartij, Labour, vindt dat het land óf een nauwe economische relatie met de EU moet handhaven als het lidmaatschap van de unie afloopt óf er moet een nieuw referendum komen. Dit zei Keir Starmer zondag. Hij is bij de overigens intern over de brexit verdeelde Labour Party de specialist op het gebied van de brexit.

Hij zei ook dat Labour bereid is een uitstel van de brexit te steunen als er anders een ‘no-dealbrexit’ komt. Parlementariërs van verschillende partijen bekijken of ze in het parlement de regering kunnen dwingen een ‘no-dealbrexit’ uit te sluiten, bijvoorbeeld door de brexit uit te stellen. Ze zullen maandag hun pogingen in het Lagerhuis beginnen.

Maandag verwacht de Britse Tweede Kamer bovendien een ‘plan B’ van premier May over het vertrek uit de Europese Unie. Haar eerste plan bestond uit een reeks akkoorden met Brussel die na jaren onderhandelen de brexit zou regelen. Maar dat is afgelopen dinsdag door een enorme meerderheid van het Britse parlement weggestemd.