„Labour-leider wil toch weer referendum”

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn wil volgens zijn entourage toch een nieuw referendum steunen over de eventuele brexit. Hij denkt dat dit een schadelijke brexit die de Conservatieve regering veroorzaakt, kan voorkomen, aldus partijgenoten. Daarom zegt hij maandagavond dat Labour zo’n referendum zal steunen.

De links-radicale Corbyn ligt al jaren ook in eigen gelederen onder vuur over zijn brexitbeleid of het gebrek daaraan. Corbyn hoopte dat de brexitcrisis tot nieuwe verkiezingen zou leiden, maar de datum van de brexit, 29 maart nadert snel.

Aangenomen wordt dat het parlement zich deze week buigt over alternatieven voor het brexitbeleid van premier Theresa May dat wel een overeenkomst met de EU heeft opgeleverd, maar geen deal die de meerderheid van het parlement steunt.