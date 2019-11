Labour-leider lanceert ‘manifest van hoop’

De grootste Britse oppositiepartij, Labour, heeft zijn verkiezingsprogramma gepresenteerd onder de naam ‘manifest van hoop’. Labour-leider Jeremy Corbyn stelt dat zijn partij „aan de kant staat van mensen die hun inkomen al jaren niet zien stijgen en die hun rekeningen al jaren hoger zien worden”. Hij belooft enorme investeringen in de infrastructuur en „een revolutie in de woningsector” met investeringen in de sociale woningbouw.

Hij belooft ook het minimumloon te verhogen naar 10 pond (11,67 euro) per uur, ook voor jonge werknemers. De lonen bij de overheidsdiensten moeten omhoog met een percentage hoger dan de inflatie voor mensen met inkomens van minder dan 80.000 pond (93.000 euro) per jaar.

De belastingen gaan voor mensen die veel verdienen omhoog. Corbyn stelt onder meer voor oliemaatschappijen en particuliere onderwijsinstellingen zwaarder te belasten. Hij opent naar eigen zeggen de aanval op miljardairs, slechte bazen en gemene woningexploitanten. Het programma is bedoeld voor de parlementsverkiezingen van 12 december.