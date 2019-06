Labour houdt Brexit Party uit Lagerhuis

De nieuwe Brexit Party van de populist Nigel Farage is er net niet in geslaagd een zetel te halen in het Britse Lagerhuis. Labour wist de zetel in een tussentijdse verkiezing in het district Peterborough met zevenhonderd stemmen verschil vast te houden.

De verkiezing was nodig omdat de vorige Labour-vertegenwoordiger uit het district gevangen werd gezet nadat ze had gelogen over een snelheidsovertreding. Ze moest daarom afstand doen van haar kamerzetel.

Labour zette de afgelopen weken een stevige campagne neer, waar de Brexit Party naar eigen zeggen niet tegenop kon, omdat de partij pas acht weken bestaat.