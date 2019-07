Labour broedt op motie van wantrouwen

De Britse oppositiepartij Labour dient een motie van wantrouwen in tegen Boris Johnson als dat „gepast” is. Dat zei partijleider Jeremy Corbyn, die tegenover ITV News niet in detail wilde treden over wanneer hij de aankomende premier ten val zou willen brengen. „Dat wordt een interessante verrassing voor jullie.”

Bronnen binnen Labour zeggen tegen nieuwssite The Huffington Post dat Corbyn pas wil toeslaan als er een reële winkans is. Hij heeft de steun nodig van overlopers uit de partij van Johnson. De oppositieleider en zijn naaste medewerkers zouden vrezen dat een motie van wantrouwen deze week nog kansloos is.

De Conservatieve Partij van Johnson is verdeeld over de brexit. Sommige van zijn partijgenoten lijken te overwegen een motie van wantrouwen tegen hun eigen regering te steunen, maar alleen als laatste redmiddel om te voorkomen dat hun land zonder deal uit de Europese Unie stapt.

Corbyn liet zich bij ITV News niet in de kaarten kijken. „We zullen een motie van wantrouwen indienen op een moment van onze keuze”, zei hij.