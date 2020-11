Laatste vlucht vertrekt van luchthaven Tegel

Met een vlucht van Air France naar Parijs is zondag het laatste vliegtuig vertrokken van luchthaven Tegel in Berlijn. Daarmee gaat het vliegveld, dat in 1948 werd geopend en sinds 1960 commerciële vluchten uitvoerde, uit dienst.

Tegel, dat acht kilometer buiten de stad ligt, was gedurende de Koude Oorlog een belangrijke verbinding tussen West-Duitsland en West-Berlijn.

De nieuwe luchthaven van Berlijn is Berlin Brandenburg Airport (BER). Dat vliegveld had eigenlijk al negen jaar geleden moeten opengaan, maar de eerste vliegtuigen met passagiers zijn er pas zaterdag geland. BER vervangt de luchthavens Tegel en Tempelhof. Laatstgenoemde, in de jaren ’30 gebouwd door de nazi’s, ging al in 2008 dicht.

De bouw van het nieuwe vliegveld begon in 2006. Het zou eigenlijk in 2011 moeten opengaan, maar door onder meer technische problemen en andere tegenslagen ontstond een forse vertraging. Ook liepen de kosten met miljarden op. Onder meer het terugdringen van geluidhinder, onverwachte bouwrisico’s en het langere gebruik van de luchthaven Tegel zorgden voor extra kosten.