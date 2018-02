Laatste twee ‘IS-Beatles’ opgepakt in Syrië

Twee Britse strijders van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) die verantwoordelijk zijn voor het martelen en onthoofden van westerse gijzelaars in Syrië zijn door Koerdische strijdkrachten opgepakt. Dat bevestigen twee regeringsofficials uit de Verenigde Staten.

Het duo behoorde tot de zogenoemde IS-Beatles, een groep van vier Britse terroristen. Tot deze groep behoorde ook Mohammed Emwazi, beter bekend als Jihadi-John. Hij was de man met het opvallende Britse accent die te zien was in filmpjes waarin hij westerse gijzelaars en de Amerikaanse journalisten Steven Sotloff en James Foley executeerde. Zijn dood werd in januari 2016 bevestigd door IS.

De twee zijn geïdentificeerd als Alexanda Kotey en El Shafee Elsheikh. Ze zijn al begin van dit jaar gearresteerd in het oosten van Syrië. IS is grotendeels verslagen in het gebied, maar Abu Bakr al-Bagdadi, de leider van de organisatie is nog steeds voortvluchtig.