Laatste strijder getto van Warschau overleden

In Jeruzalem is zaterdag Simcha Rotem overleden, de laatst levende strijder die in de Tweede Wereldoorlog aan de Joodse opstand in het getto van Warschau had deelgenomen. Dit meldt de Times of Israel. Rotem was 94 jaar.

Rotem werd in 1924 in Warschau geboren. Na de Duitse inval in Polen, in 1939, verhuisde hij met zijn ouders naar het Joodse getto van de Poolse hoofdstad. Hier werd hij lid van de Joodse Gevechtsorganisatie, die zich verzette tegen de deportatie van gettobewoners door de nazi's. Op 19 april 1943 brak een openlijke opstand uit. De strijders hielden bijna een maand stand in wat geldt als de grootste Joodse verzetsdaad uit de Tweede Wereldoorlog. Slechts een handvol van de strijders wist de opstand te overleven.

Na de oorlog emigreerde Rotem naar Palestina, het latere Israël. Premier Benjamin Netanyahu zei zaterdag dat Rotem “en het verhaal van de opstand voor altijd onderdeel zijn van ons volk”.