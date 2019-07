Laatste optreden May als Brits premier

De Britse premier Theresa May is woensdag rond 13.00 uur begonnen aan haar laatste optreden in het Britse parlement als eerste minister. Ze zal een laatste vragenuurtje doorstaan en daarna naar koningin Elizabeth gaan om haar ontslag in te dienen.

May kreeg meteen aan het begin vragen over haar opvolger Boris Johnson. Ze verklaarde verheugd te zijn dat ze het stokje kan overdragen aan Johnson. Ze kreeg de lachers bij de oppositie op haar hand toen ze verkondigde dat Johnson een partijcollega is die de kiezers kan brengen wat die willen en dat hij een goede Conservatieve partijcollega is die ook in haar kabinet heeft gediend. May en Johnson, die ontslag nam als minister, lagen de laatste tijd alleen maar met elkaar overhoop.

Na het ontslag van May zal Johnson bij de koningin op bezoek gaan om tot premier te worden benoemd.