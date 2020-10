Laatste kans voor Trump en Biden om kiezers te overtuigen

In dit overzicht worden uiteenlopende nieuwtjes rond de Amerikaanse verkiezingen voor het voetlicht gebracht. Deze week: Nu de verkiezingsdag met rasse schreden nadert, doen beide kandidaten hun best om hun achterban naar de stembus te krijgen en de laatste zwevende kiezers aan zich te binden. Vier jaar geleden koos deze groep grotendeels voor Trump. Hoe is dat in 2020?

Het slechte nieuws voor president Trump is dat het aantal zwevende kiezers aanzienlijk kleiner is dan in 2016. Desondanks reist hij kriskras door het land om iedere potentiële stemmer te mobiliseren. Van de tien staten waar het echt spannend is, zal Trump er namelijk zeven moeten winnen om opnieuw tot president gekozen te worden. De peilingen geven aan dat hij ongeveer 15 tot 20 procent kans heeft om opnieuw gekozen te worden. Zijn campagneadviseurs geloven nog steeds in een ruime overwinning maar de Republikein heeft wel iedere stem nodig.

Daarom organiseert Trump deze week zoveel mogelijk massabijeenkomsten. Zo reist hij naar de meeste staten waar het nog de vraag is wie het grootste aantal stemmen krijgt. Onder meer Pennsylvania, Wisconsin en Arizona krijgen bezoek van Trump. Ook vicepresident Mike Pence zal verschillende ”swing states” bezoeken. Voor hem is een complicerende factor dat een aantal van zijn directe medewerkers besmet is met het coronavirus. Tot op heden is de vicepresident zelf gezond en het Witte Huis en Pence stonden er dan ook op dat zijn bijeenkomsten doorgaan.

Biden kiest intussen voor een veel rustiger schema en organiseert kleinere bijeenkomsten. Een belangrijke reden hiervoor is dat hij voorzichtig wil zijn vanwege corona. Biden richt deze week zijn pijlen onder meer op verschillende staten die traditioneel Republikeins stemmen. Zo organiseert hij op dinsdag een campagnebijeenkomst in Georgia en spreekt zijn running mate Kamala Harris vrijdag in Texas. Beide staten hoeft de Democraat niet te winnen om Trump te verslaan, maar de peilingen geven aan dat Biden hier serieus kans maakt. Hillary Clinton voerde in 2016 eveneens campagne in deze staten, maar verloor uiteindelijk ruim. Overigens is Clinton zeer optimistisch over de kansen van Biden op een verkiezingsoverwinning, vertelde zij in een interview met de New York Times.

Terwijl de kandidaten campagne voeren, zijn bijna zestig miljoen Amerikanen reeds naar de stembus geweest. Met nog ruim een week te gaan tot de verkiezingen is dit aantal hoger dan het totaal aantal vroege stemmers in 2016. Veel kiezers stemmen eerder vanwege de risico’s op een coronabesmetting bij het stembureau. Donald Trump bracht afgelopen weekend in Florida zijn stem uit „op een kerel die Trump heet”, zo vertelde hij lachend aan journalisten.

In al het verkiezingsgeweld sneeuwt de benoeming van Amy Coney Barrett als nieuwe rechter van het Hooggerechtshof enigszins onder. Naar verwachting zal haar voordracht later maandag door de Senaat bevestigd worden. Daarmee levert Trump zijn derde conservatieve rechter in vier jaar en maakt hij één week voor de verkiezingen een belangrijke verkiezingsbelofte waar.