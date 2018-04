Laatste flamingo van Australië dood

De laatste flamingo van Australië is niet meer. De dierentuin van de stad Adelaide liet Chile vrijdag (lokale tijd) inslapen omdat de gezondheid van het meer dan zestig jaar oude dier sterk verslechterde, aldus Australische media.

Chile de Chileense flamingo was een van de attracties van het dierenpark. Sinds dood van het mannetje Greater was zij de enige nog levende flamingo in Australië.

Dat zij meer dan zestig jaar oud werd is uitzonderlijk. In het wild worden de dieren niet ouder dan twintig tot dertig jaar en in gevangenschap ongeveer vijftig.