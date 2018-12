Laatste Duitse kolenmijn feestelijk gesloten

In de Bondsrepubliek wordt geen steenkool meer gedolven. De laatste nog productieve mijn, de Prosper-Haniel in het Ruhrgebied bij Bottrop, is vrijdag feestelijk gesloten.

Acht kompels brachten nog een keer een brok zwart goud uit de diepte naar boven en overhandigden dat aan president Frank-Walter Steinmeier. Daarmee kwam een einde aan ongeveer twee eeuwen industriële kolenwinning in Duitsland.

Rendabel was die al lang niet meer. Jaarlijks moest er bijna een miljard euro subsidie bij om de nog resterende mijnwerkers aan de slag te houden. De import van antraciet om de energiecentrales draaiende te houden is veel goedkoper. Die stoken nog wel veel bruinkool, waarvan Duitsland enorme voorraden heeft, onder meer in de streek bij de grens met Limburg.

Uit klimaatoverwegingen moet daarmee op termijn worden gestopt. De stroomopwekking in Duitsland was in 2017 voor 22,5 procent afhankelijk van het zeer vervuilende bruinkool en voor 14,1 procent van steenkool, dat amper minder schadelijk is voor het milieu.