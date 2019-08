Laatste Deense circusolifanten met pensioen

De regering van Denemarken zal de laatste vier circusolifanten van het land kopen om ze met pensioen te laten gaan, zei een minister zaterdag.

Sterk gereguleerd, maar nog steeds controversieel, zijn olifanten, zeeleeuwen en zebra’s de enige dieren die nog optreden in Deense circussen. Maar een nieuwe wet zal binnenkort aan het parlement worden voorgelegd voor een algemeen verbod in circussen voor alle dieren, zei het ministerie van Voedsel, Landbouw en Visserij in een verklaring.

De regering betaalt 11 miljoen kroon (1,4 miljoen euro) om Ramboline, Lara, Djunga en Jenny te kopen, stond er. De dieren worden naar een dierentuin gestuurd om daar hun laatste dagen te slijten, hoewel het nog niet duidelijk is welke. „De olifanten worden naar het etablissement gestuurd dat hen het hoogste niveau van welzijn kan bieden”, verklaarde het ministerie.