Laatste debat Democraten voor eerste voorverkiezingen

De belangrijkste Democratische kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen debatteren woensdag met elkaar in Des Moines, Iowa. Het is het laatste debat voor de eerste voorverkiezingen die ook in Iowa plaatsvinden op 3 februari.

De Democratische Partij heeft zes kandidaten aangewezen voor het debat: oud-vicepresident Joe Biden, voormalig burgemeester van South Bend Pete Buttigieg, senator Amy Klobuchar, senator Bernie Sanders, miljardair Tom Steyer en senator Elizabet Warren. Deze zes hebben voldoende steun gekregen in door de partij goedgekeurde peilingen.

Een kleine maand voorafgaand aan de eerste voorverkiezingen, gaan vier kandidaten nek aan nek in de peilingen van CNN in Iowa. Sanders (20 procent), Warren (17 procent), Buttigieg (16 procent) en Biden (15 procent) kunnen op de meeste steun rekenen.

De eerste voorverkiezingen zijn erg belangrijk voor de beeldvorming, daarom zijn alle kandidaten veel in Iowa geweest voor hun campagne. Een goed resultaat kan de kansen voor een kandidaat ten gunste doen keren, terwijl een tegenvaller in Iowa het einde van een campagne kan betekenen.

De voorverkiezingen in Iowa worden gehouden door middel van een zogeheten caucus. Dat is een debatavond waarbij leden van de partij kunnen worden overtuigd op een kandidaat te stemmen. Daarna wordt hoofdelijk gestemd om te bepalen hoeveel steun kandidaten krijgen. Voor de Democraten en de Republikeinen zijn dit de eerste voorverkiezingen.