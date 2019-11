Laatste Compagnon de la Chanson overleden

Fred Mella, de laatste van het originele team van het beroemde Franse mannenkoor Les Compagnons de la Chanson, is afgelopen weekeinde overleden. Hij was 95 jaar en stierf in het dorp Goupillières, zo’n 50 kilometer ten westen van Parijs. Dat melden Franse en Belgische media. De groep werd internationaal vooral beroemd om de vertolking samen met Edith Piaf van het lied Les trois cloches.

Ook met het lied Mes jeunes années van Charles Trenet hadden ze erg veel succes. Mella had in het negen mannen tellende gezelschap een prominente rol en zong veel van de solo’s.

De Compagnons traden enkele keren in Nederland op, aan het begin van de jaren tachtig nog in het Concertgebouw in Amsterdam.