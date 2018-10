Laatste column Khashoggi gepubliceerd

De Amerikaanse krant The Washington Post heeft alsnog de laatste column gepubliceerd van de verdwenen journalist Jamal Khashoggi. „The Post heeft gewacht met de publicatie omdat we hoopten dat Jamal zou terugkeren”, schrijft redactrice Karen Attiah. „Nu moet ik accepteren: dat gaat niet meer gebeuren.”

Khashoggi breekt in het artikel een lans voor de vrijheid van meningsuiting in Arabische landen. Hij stelt dat tijdens de Arabische Lente in 2011 werd gehoopt op meer vrijheid in Arabische landen. Die hoop zou grotendeels tevergeefs zijn gebleken. In veel landen zijn omstandigheden nog repressiever dan voorheen.

Omdat de internationale gemeenschap niet ingrijpt, hebben Arabische regeringen volgens Khashoggi „de vrije hand gekregen om de media in toenemende mate het zwijgen op te leggen”. Daardoor blijven inwoners volgens hem verstoken van relevante informatie.

The Post schrijft de column te hebben ontvangen van de vertaler van Khashoggi. De tekst is volgens Attiah „een perfecte weergave van zijn toewijding aan en passie voor vrijheid in de Arabische wereld. En voor die vrijheid gaf hij kennelijk zijn leven.”