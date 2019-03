Laatste bolwerk IS nog steeds niet ingenomen

De laatste verzetshaard van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië is nog steeds niet onder de voet gelopen door de Koerdische SDF. Volgens de laatste berichten uit Baghouz, vlakbij de Iraakse grens, zijn er maandag ongeveer vierhonderd mensen uit het bolwerk gekomen onder wie naar schatting 150 IS-strijders die zich over hebben gegeven.

In het bolwerk is volgens Koerdische bronnen een munitiedepot ontploft. Dat leidde tot een grote brand in het IS-gebied aan de rivier de Eufraat dat hooguit een vierkante kilometer beslaat. Tijdens de hoogtijdagen van het schrikbewind van de soennitische extremisten overheersten ze in 2014 en 2015 minstens 200.000 vierkante kilometer in Syrië en in Irak, waar de leiders vandaan komen.