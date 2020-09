‘Laat aartsbisschop weer toe in Wit-Rusland’

Europese bisschoppen hebben er donderdag bij de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko op aangedrongen een hoge geestelijke weer toe te laten tot het land. Tadeusz Kondrusiewicz, de aartsbisschop van Minsk, werd maandag bij de grens tegengehouden toen hij terugkeerde van een ceremonie in buurland Polen.

De aartsbisschop had Loekasjenko tegen zich in het harnas gejaagd door op te komen voor de demonstranten die af willen van de president. De geestelijke mag het land niet meer in omdat hij rooms-katholieken „de politiek in had gesleurd”, zei Loekasjenko. Kondrusiewicz had kritiek op oproerpolitie die demonstranten verhinderde hun toevlucht te zoeken in een kerk. Ook bad hij bij een detentiecentrum waar actievoerders vastzaten.