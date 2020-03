Laagste stijging nieuwe coronagevallen Zuid-Korea in tien dagen

Het aantal nieuwe gevallen van het coronavirus in Zuid-Korea is het laagste in de afgelopen tien dagen. Het longvirus is bij 69 patiënten vastgesteld, waarmee het totale aantal op 7382 uitkomt.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hopen dat dit erop duidt dat de uitbraak tot stilstand komt. Zondag werden nog 367 nieuwe gevallen gemeld. Toen waarschuwde Zuid-Korea nog dat het aantal nieuwe gevallen mogelijk omhoog zou gaan.

Wereldwijd zijn al meer dan 110.000 mensen besmet. Na China, waar het virus uitbrak, is Zuid-Korea het zwaarst getroffen. De meeste Zuid-Koreanen die het virus hebben opgelopen zijn lid van dezelfde kerk.