Laagste stijging Brits coronadodental sinds begin lockdown

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is met 111 gestegen naar 39.045. Het gaat om de laagste stijging van het dodental sinds het begin van de landelijke lockdown op 23 maart. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock verklaarde op een persconferentie dat als een teken te zien dat „flinke vooruitgang” wordt geboekt in de strijd tegen het virus.

Hancock maakte ook bekend dat 1570 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Dat is het laagste aantal sinds 25 maart. De autoriteiten hebben inmiddels een aantal beperkingen versoepeld. Zo gingen maandag weer scholen open in Engeland en zijn ook markten weer toegestaan. Sommige experts waarschuwen dat het nog te vroeg is om de maatregelen tegen verspreiding van het virus te schrappen.

Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Alleen de Verenigde Staten hebben meer sterfgevallen gemeld. De Britse autoriteiten kregen aanvankelijk veel kritiek omdat relatief weinig mensen getest konden worden op het coronavirus. De regering zegt dat inmiddels de doelstelling is gehaald om 200.000 coronatesten per dag te kunnen verwerken.

De overheid zet ook in op contactonderzoek om verspreiding van het virus tegen te gaan. Er zijn duizenden mensen ingeschakeld om na te gaan met wie coronapatienten contact hebben gehad. Minister Hancock zei maandag dat het systeem goed werkt en dat er meer capaciteit is dan nodig. „Ik kan met genoegen melden dat degenen die van contact-onderzoekers het verzoek kregen zich te isoleren, aangeven dat ze daartoe bereid zijn.”