Laagste opkomst ‘gele hesjes’ ooit

De opkomst van ‘gele hesjes’ in Frankrijk die protesteren tegen het beleid van president Emmanuel Macron was zaterdag lager dan ooit. In het 25e weekend van de protesten gingen nog geen 19.000 demonstranten de straat op, tegen ruim 23.000 vorig weekeinde. In Parijs kwamen een kleine 1500 demonstranten opdagen.

Woensdag kwamen op de Dag van de Arbeid nog tienduizenden vakbondsleden en ‘gele hesjes’ samen om te protesteren tegen Macron, die een week eerder maatregelen aankondigde om de ontevreden Fransen tegemoet te komen. Hij wil de inkomstenbelasting aanzienlijk verlagen en de laagste pensioenen aanpassen aan de inflatie.