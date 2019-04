Laagste opkomst ‘gele hesjes’ ooit

Sinds de massale protestbeweging van de ‘gele hesjes’ in Frankrijk via sociale media in november in actie kwam, zijn er niet zo weinig betogers op pad geweest. Volgens cijfers van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken gingen afgelopen zaterdag in heel het land ‘slechts’ 22.300 gele hesjes demonstreren. Het was de 22e protestzaterdag gericht tegen het beleid van president Macron.

De steeds hogere lasten voor burgers voor klimaatplannen van Macron leidden in oktober tot een spontane protestbeweging op internet. Vooral buiten de grote steden kwam de middenklasse in opstand. Half november waren de eerste massale betogingen en wegblokkades met honderdduizenden deelnemers, gericht tegen de hogere belasting op benzine en diesel. De omvang van de betogingen is heel lang heel groot gebleven en de regering heeft de accijnsverhogingen geschrapt.

De opkomstcijfers van het ministerie zijn vaak omstreden en zouden volgens betogers het aantal ‘gele hesjes’ met opzet kleiner weergeven. De beweging is nog steeds chaotisch en zonder duidelijke leiding. Tal van betogingen zijn op ongeregeldheden uitgelopen door toedoen van relschoppers en plunderaars.