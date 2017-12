Laagste moordcijfer in Colombia in 40 jaar

In Colombia zijn dit jaar opnieuw minder moorden gepleegd. Dit jaar was zelfs het laagste aantal moorden in veertig jaar. Tot dusver zijn dit jaar 11.430 moorden geregistreerd en dat zijn er 320 minder dan vorig jaar. De cijfers komen van het ministerie van Defensie. Daarmee staat het moordcijfer op 24 per 100.000 inwoners.

De veiligheidssituatie in Colombia lijkt zich te stabiliseren. Het land zuchtte decennialang onder drugskartels en criminele bendes. Rebellenbeweging FARC sloot vorig jaar vrede met de Colombiaanse regering. Ook de guerrilla’s van ELN onderhandelen over een nieuwe wapenstilstand.

Overigens raakten zondag nog 77 militairen gewond, maar dat kwam door blikseminslag.

Ter vergelijking: in Nederland kwamen volgens CBS-cijfers vorig jaar 110 mensen om het leven door moord en doodslag. Met 17 miljoen inwoners komt dat neer op 0,65 per 100.000 inwoners.