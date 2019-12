‘Laagste dodental Syrië sinds begin burgeroorlog’

Ruim 11.000 strijders en burgers zijn het afgelopen jaar om het leven gekomen door de strijd in Syrië. Het gaat om het laagste dodental sinds het begin van de burgeroorlog in 2011, becijferde het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Tijdens het conflict zouden in totaal ruim 370.000 doden zijn gevallen. Ook sloegen miljoenen Syriërs op de vlucht. Het Observatorium, dat zich baseert op bronnen in Syrië, meldt dat het dodental al jaren daalt. In 2017 vielen nog zo’n 33.000 doden. Een jaar later lieten ruim 19.600 mensen het leven.

Het conflict begon nadat het regime van president Bashar al-Assad met veel geweld had gereageerd op demonstraties. Het bloedigste jaar van de burgeroorlog was 2014. Toen vielen naar schatting 76.000 doden. Terreurgroep Islamitische Staat veroverde destijds grote gebieden in Syrië en Irak. Het kalifaat dat de extremisten uitriepen is inmiddels weer ingestort.

Het regime van Assad heeft met Russische steun de afgelopen jaren veel terrein heroverd op opstandelingen en jihadisten. De belangrijkste verzetshaard is momenteel de provincie Idlib. Onder de 11.215 doden die in 2019 vielen, bevinden zich volgens het Observatorium ruim 3400 burgers.