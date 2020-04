Laagste dagelijkse stijging Britse coronadoden in 4 weken

In Britse ziekenhuizen zijn de afgelopen dag nog eens 360 mensen overleden aan het coronavirus. Dat is de laagste dagelijkse toename van bevestigde sterfgevallen in vier weken, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

In totaal 21.092 ziekenhuispatiënten zijn nu overleden in het Verenigd Koninkrijk na een positieve test op het coronavirus.

Onder de laatste sterfgevallen is onder meer iemand van 29 jaar zonder onderliggende gezondheidsproblemen.

De toename van Covid-19-sterfgevallen in Britse ziekenhuizen is de laagste sinds 30 maart, toen 180 doden werden gemeld.

Eerder zei premier Boris Johnson dat het Verenigd Koninkrijk „het tij begint te keren” in de strijd tegen het virus, maar dat het moment nog niet is aangebroken om de landelijke lockdown te versoepelen.