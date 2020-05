Laagste aantal nieuwe doden VS door coronavirus in maand

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur zeker 1015 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat meldt de Johns Hopkins universiteit op basis van een eigen telling. Het is het laagste aantal nieuwe doden in het land in een maand tijd.

Het aantal geregistreerde doden in het zwaargetroffen land staat op 68.920. Sinds begin april zijn er niet minder dan duizend doden op een dag gevallen, daar lijken de VS nu naar onderweg. De afgelopen dagen kwamen dagelijks nog meer dan 1400 mensen om.

In de VS is bij ruim 1,2 miljoen mensen het virus vastgesteld. Amerikaanse media publiceerden maandag berichten dat de regering van president Donald Trump rekening houdt met een flinke stijging van het aantal dagelijkse doden en besmettingen, de regering ontkent dat.

Trump spoort staten aan om de lockdownmaatregelen deels te versoepelen en zo de economie weer op gang te helpen. Waarschijnlijk worden op 11 mei in veel staten maatregelen ingetrokken.