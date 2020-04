Laagste aantal nieuwe coronadoden in Italië in twee weken tijd

In Italië is zondag het laagste aantal nieuwe coronadoden gemeld in twee weken tijd. In 24 uur werden 525 sterfgevallen geregistreerd, aldus de autoriteiten. Zaterdag ging het nog om 681 nieuwe doden. In totaal zijn in Italië nu 15.887 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Nergens ter wereld waren het er zoveel.

„Dit is goed nieuws, maar onze waakzaamheid mag niet verslappen”, zei regeringsfunctionaris Angelo Borrelli. Dat er in Italië op een dag relatief zo weinig doden werden gemeld, was voor het laatst op 19 maart. Toen werden 427 nieuwe sterfgevallen bekendgemaakt.

Ook werd zondag bekend dat het aantal niet-kritische coronapatiënten in Italiaanse ziekenhuizen voor het eerst was gedaald, van 29.010 patiënten zaterdag naar 28.949 op zondag. Ook het aantal mensen dat wel kritiek ligt, zakte voor de tweede dag op rij: van 3994 op zaterdag naar 3977 een dag later.

Bijna 130.000 personen raakten tot nu toe besmet.