Laagste aantal coronadoden in Spanje in ruim een maand

In Spanje is het aantal dagelijkse coronavirus-gerelateerde sterfgevallen gedaald tot het laagste niveau in meer dan een maand. De afgelopen 24 uur telde het land 288 sterfgevallen. Het totaalaantal doden is 23.190, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het land is na Italiƫ, dat ruim 26.000 doden telt, het zwaarst getroffen land in Europa. De Verenigde Staten hebben wereldwijd de meeste coronadoden. Het dodental daar ligt boven de 54.000.

Afgelopen week verlichtte het Zuid-Europese land enigszins de strenge anticoronamaatregelen. Vanaf zondag mogen kinderen een keer per dag onder begeleiding van een volwassene het huis verlaten. De maatregelen lopen tot 9 mei. Hoe ze verder afgebouwd gaan worden, is nog niet bekendgemaakt.