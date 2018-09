Lüneburger moordenaar actiever dan gedacht

De Lüneburger seriemoordenaar is vermoedelijk veel actiever geweest dan eerder werd aangenomen. De Duitse politie onderzoekt of de dader in verband kan worden gebracht met zo’n honderd onopgeloste misdrijven. „Tot dusver hebben 42 bureaus zich gemeld, die rond de honderd afzonderlijke, interessante zaken hebben opgeleverd”, zei een woordvoerder maandag. Daaronder zijn ook gevallen van vermissing.

De politie van Lüneburg, die rekening hield met 24 slachtoffers, richtte begin dit jaar een coördinatiecentrum in met een databank over de verdachte, die ook geruime tijd in Karlsruhe woonde. „Daardoor zijn andere recherchediensten in binnen- en buitenland in staat hun zaken te vergelijken aan de hand van de zogenoemde Göhrde-moorden”.

De vermoedelijke dader, ooit tuinman op een kerkhof, pleegde in 1993 zelfmoord in zijn cel. Momenteel worden een paar honderd bewijsstukken en sporen onderzocht die in april zijn gevonden in zijn vroegere woning. Onder de garage lag het lijk begraven van een vrouw die in 1989 verdween. De toenmalige huiseigenaar is zeer waarschijnlijk verantwoordelijk voor de moord op twee paren datzelfde jaar in het nabijgelegen bos van Göhrde.