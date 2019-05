Löger kort interim-kanselier Oostenrijk

Hartwig Löger zal de komende dagen fungeren als interim-kanselier van Oostenrijk. President Alexander Van der Bellen heeft de ÖVP-minister van Financiën daarvoor maandagavond naar voren geschoven, na de val van het kabinet-Kurz. Dat sneuvelde door een motie van wantrouwen, onder meer gesteund door voormalig coalitiepartner FPÖ.

Löger, die vicekanselier was, wordt dinsdag rond de middag gepresenteerd na de officiële ontbinding van het kabinet. Hij draagt zorg voor de uitvoering van de politieke agenda tot een leider is gevonden voor de overgangsregering. Deze moet volgens de Oostenrijkse media binnen een week zijn geformeerd. De waarnemend ministers blijven in functie tot de nieuwe parlementsverkiezingen in september.