López: geen opdracht arrestatie migranten

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador heeft dinsdag gezegd dat de nationale garde wel arrestaties mag verrichten, maar dat ze geen opdracht heeft migranten tegen te houden die de grens met de Verenigde Staten willen oversteken. Mexico heeft in het noorden 15.000 manschappen van de militaire politie gestationeerd.

López Obrador reageerde op vragen over foto’s waarop te zien is dat zwaar bewapende leden van garde in Ciudad Juarez twee vrouwen en een jong meisje hardhandig oppakken bij de Rio Grande, de grensrivier met Texas. Hij sluit niet uit dat ze daarbij hun boekje te buiten zijn gegaan. Dat zal worden onderzocht om verdere excessen te voorkomen.

De Amerikaanse president Donald Trump zet de Mexicaanse regering onder druk om de gestage stroom van migranten uit Centraal-Amerika richting de VS in te dammen.