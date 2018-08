Kwik in zuidwest-Europa loopt op tot 45 graden

Portugal en Spanje zuchten onder de bloedhitte afkomstig uit Noord-Afrika. Sinds donderdag worden op veel plaatsen temperaturen van ruim boven 40 graden gemeten in grote delen van beide landen, schrijft de Portugese krant Público op vrijdag. In de hoofdstad Lissabon was het warm maar in het stadje Coruche, waar het kwik opliep tot 44,9 graden, werd het het heetst.

De krant schrijft over recordcijfers in Midden- en Zuid-Portugal. Oorzaak van de hittegolf, die volgens meteorologen zeker tot zondag zal duren, is de hete zuidenwind die vanuit Afrika waait.

Elders op het Iberische schiereiland is het ook zeer heet. In Spanje worden in grote delen van het land waarden van meer dan 40 graden gemeten. Ook de nachten zijn tropisch warm, met temperaturen die nauwelijks tot onder 30 graden dalen.