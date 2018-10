Kwestie-Brunson sust spanning VS en Turkije

Na de vrijlating van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson en zijn vertrek uit Turkije, kunnen de presidenten van Turkije en de Verenigde Staten publiekelijk weer met elkaar opschieten via Twitter. Brunson, die in Turkije ongeveer twee jaar op verdenking van banden met terreurorganisaties tot vrijdagmiddag werd vastgehouden, stond in het middelpunt van een ernstig geschil tussen Ankara en Washington.

Donald Trump twitterde zaterdag twee keer over dit onderwerp en bedankte president Recep Tayyip Erdogan voor zijn hulp. De „grote waardering” van de VS zou kunnen leiden tot „goede, misschien wel heel goede betrekkingen” met Turkije. Hij benadrukte dat er vooraf geen overeenstemming was bereikt over de vrijlating van Brunson.

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2018

There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2018

Erdogan twitterde: „Geachte president Donald Trump. Zoals ik altijd benadruk, heeft de Turkse rechterlijke macht zijn vonnis op onafhankelijke wijze uitgesproken. Ik hoop dat de VS en Turkije hun samenwerking zullen voortzetten, zoals het twee bondgenoten betaamt.

Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) October 13, 2018

Nadat Trump in de zomer sancties en strafheffingen had opgelegd aan Turkije om Brunson te vrij te krijgen, stortte de Turkse nationale munteenheid de lira in. Erdogan sprak over een ,,economische oorlog” en noemde Trump een „krachtpatser”.

