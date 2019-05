Kwart miljoen Rohingya krijgen ID

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties heeft inmiddels meer dan 250.000 Rohingya in Bangladesh geregistreerd en een identiteitskaart verstrekt. Voor velen was het hun eerste ID. Daarmee kunnen ze aantonen recht te hebben op een terugkeer naar Myanmar, als het daar in de toekomst weer veilig is voor hen. Deze officiële papieren, met onder meer vingerafdruk en iris-scan, zijn ook een wapen in de strijd tegen mensenhandel.

"Ruim een kwart miljoen Rohingya-vluchtelingen staan nu ingeschreven en zijn door de autoriteiten van Bangladesh en de UNHCR aan een legitimatiebewijs geholpen", zei woordvoerder Andrej Mahecic vrijdag in Genève. Sinds de strafexpeditie van het leger van Myanmar in augustus 2017 hebben meer dan 700.000 leden van deze islamitische minderheid de wijk genomen naar het buurland, waar al veel Rohingya in opvangkampen verbleven.